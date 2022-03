Es braucht WM-Losglück

Der 1:2-Niederlage gegen England hat das Schweizer Fussball-Nationalteam am Dienstagabend ein 1:1 gegen den Kosovo folgen lassen. Es war alles andere als eine Galavorstellung, die die Zuschauer im ausverkauften Letzigrund zu sehen bekamen. Es war ein biederer, ja ein schwacher Auftritt der Mannschaft von Murat Yakin. Am Ende sind die Resultate der März-Textspiele aber egal. Wichtiger für die Zukunft ist, dass sich das Nationalteam in Spanien in der letzten Woche einige Tage versammeln und das Zusammengehörigkeitsgefühl festigen konnte.