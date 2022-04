Eigengewächs wieder im Abstiegskampf

Als Livio Krättli vom Nachwuchs des FC St. Gallen im Sommer 2017 zu seinem Stammverein Chur 97 heimgekehrt war, fand er sich als knapp 18-jähriger Jungspund voller Tatendrang in einer Mannschaft im Abstiegskampf der 2. Liga interregional wieder. «Die aktuelle Lage ist also kein Neuland für mich. Es wird wichtig sein, dass wir die Ruhe bewahren», sagt der mittlerweile 22-jährige Mittelfeldspieler mit Drang zum gegnerischen Tor. Die besagte Lage in der Gruppe 6 hat sich nach dem Wiederbeginn nicht zum Besseren verändert. Im Gegenteil.