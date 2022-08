Eckball-Gegentore trüben das Gesamtbild

Als das Spiel zu Ende war an diesem wunderschönen Fussballsonntag auf dem Sportplatz Tiergarten in Mels, kamen hüben wie drüben keine grossen Emotionen auf. Das war nicht verwunderlich, denn dieses 2:2 im Auftaktspiel der 2. Liga regional stellte weder den heimischen FC noch die Gäste aus Ems wirklich zufrieden. Der Spielplan wollte es übrigens so, dass sich die beiden Kontrahenten just an jenem Ort prompt wiedertrafen, wo im Juni die Spielzeit 2021/22 mit einem 1:1-Unentschieden zu Ende gegangen war.