Drei Fragen an Djibril Sow

Das Ziel in Rom war ein Sieg. Am Ende ist es ein 1:1 geworden. Wie beurteilen Sie rückblickend die Leistung der Schweiz gegen Italien?

Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Es war vor allem in der ersten Halbzeit ein frischer, mutiger Auftritt. Damit haben wir Italien überrascht und dem Europameister Probleme bereitet. Am Ende wäre für beide Teams auch mehr möglich gewesen. Ich denke, dass das Resultat in Ordnung geht. Nun haben wir die Ausgangslage für das Spiel heute Montag gegen Bulgarien, die uns hoffen lässt.