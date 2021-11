Die Schweiz qualifiziert sich für die WM 2022 in Katar

Mit vier Toren nach der Pause entschieden die Schweizer die Partie, welche die SFV-Auswahl von A bis Z dominierte. Noah Okafor mit seinem ersten Länderspieltor (48.), Ruben Vargas (57.), der eingewechselte Cedric Itten (72.) und Remo Freuler (91.) ebneten mit ihren Treffern der Schweiz den Weg an die WM im November 2022 in Katar. Die Schweizer überholten in der Tabelle damit Europameister Italien, der in Belfast nicht über ein 0:0 hinauskam.

Der Sieg der Schweizer vor 14'300 euphorisierten Zuschauern war hochverdient und hätte noch höher ausfallen können. Okafor und Xherdan Shaqiri, der in seinem 100. Länderspiel zwei Treffer vorbereitete, trafen jeweils nur den Pfosten, zwei Tore von Mario Gavranovic und Itten wurden wegen einer Offsideposition aberkannt. Für die Schweizer ist es die zwölfte Teilnahme an einer WM, die im November und Dezember 2022 in Katar ausgetragen wird. Italien muss im nächsten Frühjahr die Playoffs bestreiten.