Der weit gereiste Präsident

Wenn Thomas Müller über die US Schluein Ilanz spricht, dann tut er dies mit einer Portion Pathos in seiner Stimme. «Ich habe einen gut geführten Verein vorgefunden. Und ja, ich würde gar sagen, dass der Klub hier in der Region so etwas wie eine Institution ist.» Seit Oktober ist diese Institution die sportliche Heimat des 72-jährigen Zürchers mit Wurzeln in Winterthur. Eine Verbindung zum Fusionsverein und seinen Funktionären bestand seit Jahren durch Müllers 11-jährigen Sohn.