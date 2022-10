Der Taktgeber des Aufschwungs

Es ging hoch her vor Wochenfrist in der regionalen 2.-Liga-Fussballmeisterschaft in Spiel der fünften Runde zwischen Winkeln und dem Bündner Vertreter aus Ems. Nach einem Platzverweis gegen den Gästespieler Hanan Beso schien das Momentum in Richtung der heimischen St. Galler zu kippen. Winkeln traf prompt zum 3:3 – ehe Davide Rosafio in der Nachspielzeit in Unterzahl den viel umjubelten 4:3-Erfolg der Emser fixierte. «Von den Emotionen war es einer meiner schönsten Siege überhaupt», sagt der siegreiche Mittelfeldspieler Pierin Frizzoni auch mit dem Abstand von ein paar Tagen.