Der FC Linth 04 lädt zur nächsten Fussball-Gala

von Marc Fischli und Ruedi Gubser



Am 21. August kommt es auf dem Fussballplatz der Lintharena in Näfels zu einem weiteren High-light in der Geschichte des Glarner Fussballs. In den 1/32--Finals des Schweizer Cups empfängt 1.-Ligist Linth 04 den FC Lugano – und damit den Cup-Titelverteidiger. Die Vorbereitungen auf dieses Spiel laufen bei Linth 04 auf Hochtouren. An einer ersten Sitzung wurden die Aufgaben verteilt. Und es dauerte nicht lange, bis sich den Organisatoren die ersten grossen Hürden in den Weg stellten.