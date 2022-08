David versucht sich an einem weiteren Goliath

In der Auslosung des Schweizer Fussball Cups wurde dem FC Linth 04 in der ersten Runde der FC Lugano aus der höchsten Liga beschert. Lugano spielt in der höchsten Liga und ist Cupverteidiger. Das Spiel findet am Sonntag, 21. August, auf dem Fussballplatz der Lintharena in Näfels statt. Rund um das Spiel wird den Besucherinnen und Besuchern ein reichhaltiges Rahmenprogramm mit Livemusik und Food-Ständen geboten.