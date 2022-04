Das gelbe U-Boot ist auf grosser Fahrt nach Paris

von Andreas Werz

Es ist bereits 55 Jahre her, als an jenem Sonntag im Frühling 1967 auf dem Rasen des El Madrigal in der Kleinstadt Villarreal in der spanischen Provinz Castellón Spieler in knallgelben Trikots freudetrunken auf dem Rasen tanzten und sich in der gelbbemalten und 23 500 Plätze fassenden Fussballarena Fans in den Armen lagen. Der FC Villarreal war an diesem Tag in die dritte Division aufgestiegen und der Stadionsprecher heizte die Party mit «Yellow Submarine» von «The Beatles» an – der Klub hatte seinen Spitznamen: das gelbe U-Boot.