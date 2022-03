Chur 97 verpatzt Heimpremiere

In den ersten beiden Partien der Rückrunde in der interregionalen 2.-Liga-Fussballmeisterschaft hatte der Bündner Vertreter Chur 97 gleich zweimal auswärts antreten müssen. Dabei resultierten zunächst eine 0:1-Niederlage in Amriswil sowie zuletzt immerhin ein torloses Unentschieden beim Gruppenmitfavoriten FC Kreuzlingen. Am Samstag erfolgte gegen den FC Seuzach die Premiere vor heimischer Kulisse. Dabei wurde zum ersten Mal im neuen provisorischen Stadion Obere Au gespielt. Es wird voraussichtlich für drei Jahre die Churer Heimstätte sein.