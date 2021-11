Chur 97 verlängert mit Trainer Zarkovic

Mit dem 28-jährigen Aleksandar Zarkovic hat Chur 97 einen jungen Trainer an der Seitenlinie, der als Spieler schon auf zweithöchster Stufe in der Schweiz und als Junior für mehrere Schweizer Nachwuchs-Nationalmannschaften gespielt hat (U16 bis U19). Als Challenge-League-Spieler hat der Innenverteidiger schon für Vaduz, Winterthur und Schaffhausen gespielt. «Seine Akzeptanz in der Mannschaft ist hoch und er sieht seine Zukunft als Trainer», liess sich Chur-97-Präsident Tino Schneider vor wenigen Wochen zitieren, als Zarkovic als Knuth-Ersatz vorgestellt wurde. Nun hat Zarkovic Zeit, seine Mannschaft auf die Rückrunde vorzubereiten, die für Chur am 12. März gegen Amriswil starten wird.