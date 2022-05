Chur 97 mit kapitalem Vollerfolg

In der interregionalen 2.-Liga-Fussballmeisterschaft hat der Bündner Vertreter Chur 97 am Samstag einen wichtigen Vollerfolg eingefahren. In der neuen Heimstätte Obere Au wurde der in der Rückrunde bis dato stark aufspielende FC Widnau verdient mit 4:1 in die Schranken gewiesen. Der beiden richtungsweisenden Tore erzielte vor dem Seitenwechsel Fabio Lymann.