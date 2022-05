Chur 97 lässt Punkte liegen

Chur 97 hat am Samstag in der interregionalen 2.-Liga-Fussballmeisterschaft im zweiten Heimspiel in Folge im Provisorium Obere Au eine Chance verpasst. Auf den 5:2-Erfolg über Calcio Kreuzlingen vor Wochenfrist folgte bloss ein 3:3-Unentschieden gegen den FC Frauenfeld. Dabei unterhielt die Heimelf die spärlich aufmarschierten Zuschauer mit einer vorzüglichen Leistung vor dem Seitenwechsel. Zielgerichtet und dominant spielte die Equipe von Trainer Aleksandar Zarkovic wie aus einem Guss nach vorne.