Chaos, Absturz und Neuanfang

Wenn an diesem Samstag mit der Auswärtspartie in Bazenheid für Spieler und Verantwortliche von Chur 97 der letzte Vorhang der Saison 2021/22 in der interregionalen 2. Liga fällt, geht ein ereignisreicher Jahrgang zu Ende. Unstimmigkeiten in der Mannschaft inklusive Suspendierungen von Spielern, ein Trainerwechsel und fehlende Punkte. Da waren viele Dinge des Fussballs vorhanden um den Stadtklub, der es gerne auch ein wenig chaotisch mag. Präsident Tino Schneider war in dieser Gemengelage maximal gefordert.