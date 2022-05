Bündner Cup: Finalspiele in Schluein

Der Umbau der Sportanlagen in Chur wird zum Glücksfall für die Betreiber der Arena Crap Gries in Schluein. Zum zweiten Mal in Folge werden hier am Donnerstag die Finalspiele im Bündner Fussball-Cup ausgetragen. «Die Infrastruktur ist ideal. Wir freuen uns auf viele Zuschauer am Finaltag», sagt Claus Caluori, Präsident des Bündner Fussballverbands. Trotzdem lässt er offen, ob Schluein auch im kommenden Jahr ein weiteres Mal Ausrichter sein wird. Die bisherigen Erfahrungen mit dem Provisorium Obere Au lassen indes eine schnelle Rückkehr nach Chur wenig sinnvoll erscheinen.