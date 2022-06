Bescheidene Ausbeute

Am Sonntag wurde die 3. Liga, Gruppe 1, mit viel Drama entschieden. Der Spielplan sah vor, dass die beiden enteilten Spitzenteams aus Bad Ragaz und Eschenbach zur Finalissima antraten. Am Ende jubelte der Gast aus Eschenbach, dem nach dem 2:1-Auswärtserfolg der sofortige Wiederaufstieg glückt. Es ist ein bitteres Verdikt für den von Marius Zarn trainierten FC Bad Ragaz, der analog zum Vorjahr – damals im Fernduell mit dem FC Ems – in der Schlussrunde den Kürzeren zog. Für die nächste Spielzeit kündigt sich mit dem ambitionierten Absteiger US Schluein Ilanz ein neuer Herausforderer an.