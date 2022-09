Bereit für die WM

Wer nacheinander Portugal, Spanien und Tschechien besiegt, der kann was. Das ist klar, das ist unbestritten. Dem Schweizer Fussball-Nationalteam ist genau das in der Nations League gelungen. Der Lohn für die markante Steigerung in seiner Kampagne, die alles andere als perfekt begonnen hat, ist der Ligaerhalt. Das Team von Murat Yakin hat weiterhin einen Platz in der Liga A, der die 16 besten Teams Europas angehören. Und dazu gehört definitiv auch die Schweiz.