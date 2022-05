Bei den Erzählungen der FCG-Legenden wird es einem warm ums Herz

In einer Eishalle kann es kalt sein. Diese Erkenntnis kommt nicht überraschend. Das Wort Eis steht ja nicht gerade für ­Wärme. In einer Eishalle kann es aber auch kalt sein, wenn das Eis nicht mehr da ist. Diese Erfahrung mussten die Legenden und Besucher am Samstag am ersten «Legändä-Fäscht» des FC Glarus ­machen. Ein kühler Wind, der in die auf drei Seiten offenen GLKB-Arena wehte, sorgte bei den Anwesenden für ein leichtes Frösteln. Gut beraten war, wer die Winterjacke dabei hatte.