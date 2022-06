Auf solidem Fundament

Als «normaler» Aufsteiger in die 2. Liga regional haben sich die Exponenten des FC Ems nie definiert. Es ist vielmehr der Anspruch des Vereins vom Sportplatz Vial, auf dieser Ebene mitzuspielen. Allerdings war der letzte Aufenthalt in den angepeilten etwas höheren Sphären des Amateurfussballs in der Spielzeit 2017/18 mit einem ernüchternden einjährigen Gastspiel zu Ende gegangen. Die damalige Mannschaft hatte ihren Zenit definitiv überschritten. Langzeittrainer Walter Frizzoni blieb an Bord. Er spricht von nicht gross veränderten Rahmenbedingungen.