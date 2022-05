Auf dem Aussenposten Nord

Auf der Sportanlage Saulzas in Rhäzüns sind laute Kommandos in italienischer Sprache zu vernehmen. Konzentriert absolvieren hier an diesem wunderschönen Frühlingsabend offensichtlich Nicht-Einheimische Fussballer auf der idyllisch gelegenen, ein wenig in die Jahre gekommenen und doch zweckmässigen Anlage eine Trainingseinheit. Seit dem letzten Sommer treffen sich vor Ort einmal die Woche jene Spieler von Valposchiavo Calcio, die weit weg von ihrer Heimat im Raum Chur wohnen und arbeiten.