Transferoffensive auf dem Crap Gries

Als am Samstag in Mels das Spiel aus war und die 1:6-Klatsche des US Schluein Ilanz amtlich wurde, dürfte mancher Exponent der Gäste aus der Surselva trotz des Negativerlebnisses insgeheim auch ein wenig froh gewesen sein. Zu Ende ging eine Halbserie mit wenigen eroberten Punkten, aber vielen Problemen und personellen Rochaden. Mit lediglich fünf Zählern steht der Fusionsverein in der 2. Liga regional am Tabellenende. Vieles ist schiefgelaufen im ersten Halbjahr der Spielzeit 2021/22.