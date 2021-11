Kaufmann sichert FCRJ-Frauen im Wallis knappen Sieg

Nach knapp fünf Stunden Anfahrt erwartete die FCRJ-Frauen in Sitten eine malerische, herbstliche Landschaft. Weniger schön anzusehen war dann das Geschehen auf dem Platz. Die Partie wurde von beiden Teams von Beginn an hart geführt, bot wenige spielerische Highlights. An Torszenen fehlte es hingegen nicht. Bereits nach wenigen Minuten musste das Heimteam nach einem Eckball der Rosenstädterinnen in extremis auf der Torlinie klären. Anschliessend kamen die Walliserinnen zu einer ersten Chance, wobei sie von einer ungenauen Spieleröffnung der Gäste profitierten.