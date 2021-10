Plötzlich Cheftrainer

Im Fussball können sich die Dinge rasant entwickeln. Dies erlebte Aleksandar Zarkovic in den letzten Tagen hautnah. Eigentlich war für ihn nach Verletzungen bei Chur 97 zuletzt bloss noch eine Nebenrolle an der Ringstrasse reserviert. Der Abwehrpatron ausser Dienst konnte der in der interregionalen 2. Liga mit Problemen kämpfenden Mannschaft nicht wirklich helfen. Und nun ist der 28-Jährige plötzlich anderweitig maximal gefordert beim Stadtklub.