Chur 97 stellt Spielertrainer Knuth frei

Als Chur 97 am 26. September gegen Weesen mit 2:5 unterlag und bei seiner dritten Niederlage in Folge in der interregionalen 2.-Liga-Fussballmeisterschaft einen Besorgnis erregenden Zustand hinterlassen hatte, wollte Präsident Tino Schneider partout keine Staatskrise, wie er es nannte, ausrufen. Er betonte sein Vertrauen in Mannschaft und Trainer. Drei Spieltage und zwei Niederlagen später gibt es nun doch personelle Konsequenzen an der Ringstrasse. Und wie so oft erweist sich der Trainer als schwächstes Glied in der Kette. Spielertrainer Max Knuth wurde seines Amtes enthoben.