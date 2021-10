Auf Weiterbildung beim kleinen Nachbarn

Kein Zweifel, das hatte sich Angelo Campos Oliveira ein wenig anders vorgestellt mit dem professionellen Fussball und seiner Karriere beim FC St. Gallen in der Super League. Frisch ausgestattet mit einem Zweijahreskontrakt gab sich der 19-Jährige im vorsaisonalen Trainingslager 2019 in Bad Ragaz zwar zurückhaltend, aber doch voller Tatendrang. Und siehe da, der Neuling zählte unter Trainer Peter Zeidler sogleich zum Spielerstamm. Acht Einsätze als Einwechselspieler in der vorletzten Spielzeit sind notiert für den agilen Angreifer, der am liebsten im Zentrum agiert.