«Wir haben das Schicksal in den eigenen Füssen»

Bei den beiden WM-Qualifikationsspielen am Samstag in Genf gegen Nordirland und am Dienstag in Vilnius gegen Litauen wird Dominique Blanc vor Ort mit dabei sein – wie immer, wenn das Nationalteam im Einsatz steht. Der Zentralpräsident ist aber bemüht, für alle seine 300 000 Mitglieder Zeit zu haben. Dass er sich öfter bei Amateur- und Frauenspielen zeigt oder wie am letzten Samstag die Einladungen des Bündner Fussballverbands zu den 100-Jahr-Feierlichkeiten wahrnimmt, sind für den 71-jährigen Waadtländer eine Selbstverständlichkeit.