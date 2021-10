Spiele der Wahrheit für die Schweiz

Mehr Offensivpower trotz Severovic-Aus?

Ein weiterer Ausfall betrifft die ansonsten gesetzte Spitze Haris Severovic. Der Stürmer von Benfica Lissabon leidet an einem Muskelriss in der Wade. 26 Tore schoss Seferovic in der vergangenen Saison in der portugiesischen Liga. Der Ausfall wird den Nati-Trainer zwar schmerzen, doch kann Murat Yakin auf gleich drei formstarke Offensivkräfte zählen, die zurück in die Mannschaft kommen: Xherdan Shaqiri, Breel Embolo und Mario Gavranovic sind wieder dabei, nachdem sie im ersten Spiel gegen Nordirland vor einem Monat noch fehlten.