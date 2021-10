Nationalmannschaft: Teamevent im Zirkus Knie

Sowohl die Schweizer Fussballnationalmannschaft als auch der Nationalzirkus weilen derzeit in Lausanne. Während es für den Zirkus mit seinen Vorstellungen schon ernst galt, konnten sich die Nati-Stars für einmal zurücklehnen und die Show geniessen. Für Shaqiri und Co. geht es am Samstagabend (20.45 Uhr) zu Hause gegen Nordirland zum ersten Mal zur Sache. Am Dienstagabend (20.45 Uhr) folgt das Auswärtsspiel gegen Litauen. Sechs Punkte sind gefordert, so die eigene Erwartungshaltung des Teams.