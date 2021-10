Klare Fronten im Kantonalderby

Als die Partie zwischen dem FC Ems und der US Schluein Ilanz zu Ende war, herrschte an diesem Sonntag eine fast schon befremdliche Stille auf der Sportanlage Vial. Nichts zu sehen war von euphorischem Jubel der Heimelf, die soeben mit einem 7:0-Erfolg einen veritablen Derbysieg eingefahren hatte. «Klar, wir freuen uns schon», sagte der diesmal im Mittelfeld agierende Janique Gringer, «aber ab einem gewissen Spielstand wird dann nicht mehr jedes Tor gleich bejubelt.» Es war von A bis Z ein merkwürdiges, weil komplett einseitiges Kräftemessen der beiden Bündner Vertreter in der 2. Liga.