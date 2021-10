Ein Derby von überschaubarer Brisanz

Der Sportplatz Vial in Ems und sein Pendant in Schluein, die ebenso aufgehübschte Anlage Crap Gries, liegen zumindest für Bündner Dimensionen nicht weit voneinander entfernt. Dies lässt eine Rivalität zwischen jenen beiden Vereinen erahnen, die sich in den letzten Jahren hinter dem Branchenprimus Chur 97 einen Wettstreit um die Nummer 2 im Kanton geliefert haben. Und trotzdem ist die Rivalität überschaubar. Ein Blick in die Geschichte der beiden Bündner 2.-Ligisten lässt dies erklären. Fällt in Ems der Begriff Derby, sprechen die älteren Fussballfreunde gerne vom Kräftemessen in der 2.