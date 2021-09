Chur 97 mit 1:3 gut bedient

In dritten Heimspiel in der interregionalen 2.-Liga-Fussballmeisterschaft 2021/22 empfing Chur 97 am Samstag die Reserven des FC Wil. Der heimische Spielertrainer Max Knuth nahm im Vergleich zum wuchtig mit 5:0 gewonnenen Auswärtsspiel vor Wochenfrist beim FC Seuzach zwei Änderungen vor. Anstelle von Nico Gruber rückte der von einer Blessur wiedergenesene etatmässige Abwehrpatron Aleksandar Zarkovic in die Mitte der Dreier-Abwehrkette. Der in Seuzach unpässliche Knuth lief im zentralen Mittelfeld anstelle von Simone Catricala auf.