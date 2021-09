Leichtfertig, fahrlässig

Eigentlich gäbe es ja anderes zu besprechen. Das erste Länderspiel unter Murat Yakin. Die vier Spieler, denen der neue Trainer das Debüt im Nationalteam ermöglichte. Oder der enttäuschende Fanaufmarsch im St. Jakob-Park. Doch am Ende dreht sich am Tag nach dem 2:1 gegen Griechenland alles um einen, der am Mittwoch gar nicht auf dem Platz stand: Granit Xhaka. Kurz vor der Partie wurde der Captain positiv auf das Coronavirus getestet.