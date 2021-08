Startsieg für Chur 97

Beim verspäteten Einstand in die Spielzeit 2021/22 der interregionalen 2.-Liga-Fussballmeisterschaft benötigte der Bündner Vertreter Chur 97 am Mittwoch ein bisschen Zeit, um auf Betriebstemperatur zu kommen. In der ersten Halbzeit gaben die zunächst bissiger und zielstrebiger auftretenden Gäste des FC Amriswil an der Ringstrasse den Ton an. Der frühe Führungstreffer von Lars Caduff mittels Foulelfmeter (4. Minute) brachte nicht wirklich Ruhe in die Aktionen der Heimelf.