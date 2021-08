Rückkehr mit Kantersieg

Kurz vor 17 Uhr herrschte eine gelöste Stimmung auf dem Sportplatz Vial. Was sich zwei Stunden zuvor als eher zäher Fussball-Sonntag angelassen hatte, gipfelte in einer rundum geglückten Rückkehr des heimischen FC Ems in die 2. Liga regional nach dreijähriger Zwangsabwesenheit. 3:0 wurde vom Aufsteiger der FC Abtwil-Engelburg vom Feld gearbeitet. Dies ist nicht irgendeine Equipe der Gruppe 2, sondern der im Vorjahr in der Gruppe 2 im Aufstiegsrennen erst auf der Zielgeraden am FC Frauenfeld gescheiterte abermalige Mitfavorit für höhere Weihen. «Spielerisch war es keine Offenbarung.