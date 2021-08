Gemischte Gefühle in Schluein

War das 2:2 der US Schluein Ilanz am Samstag vor heimischer Kulisse gegen den FC Herisau ein gewonnener Punkt, oder aber handelt es sich angesichts des späten Ausgleichstreffers der Gäste in der 80. Spielminute um zwei verlorene Zähler im Abstiegskampf? Aron Büchler, der Verteidiger links in der Viererkette der Heimelf, war sich in seiner Analyse nicht schlüssig. «Da wir die Partie in Unterzahl zu Ende spielen mussten, ist das Unentschieden schon als Erfolg zu werten», sagte der 21-Jährige. Aber ihm war selbstverständlich auch nicht entgangen, dass die USSI beim Stand von 2:1 in der 63.