Aufbruch und Abbruch

Es herrscht hektische Betriebsamkeit im Stadion an der Ringstrasse in Chur. Die heimischen Kicker von Chur 97 plus das Team hinter dem Team formieren sich zum Mannschaftsfoto für die neue Spielzeit in der 2. Liga interregional, ehe Spielertrainer Max Knuth zur nächsten Übungseinheit bitten wird. Auch Präsident Tino Schneider ist vor Ort. Er sagt: «In erster Linie hoffen wir auf eine Saison ohne Einschränkungen. Wir wollen als Verein zur Normalität zurückkehren.» Ob dieser präsidiale Wunsch in Erfüllung gehen wird, lässt sich selbstverständlich nicht beantworten.