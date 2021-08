Neue Saison, alte Sorgen

Als am Samstag, den 26. Juni die US Schluein Ilanz durch einen 4:0-Heimerfolg über den FC Montlingen sowie Schützenhilfe auf fremden Plätzen zum dritten Mal in der Schlussrunde den Klassenerhalt in der zweiten Liga regional eingefahren hatte, herrschte bei den Protagonisten ein entspannter Blick in die Zukunft. Sportchef David Caduff ging davon aus, dass einerseits die Mannschaft mehr oder minder an Bord bleibt sowie andererseits durch zwei, drei Zuzüge substanziell verstärkt wird. Ein paar Wochen später ist diese Zuversicht einer gewissen Ernüchterung gewichen.