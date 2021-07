«Mein Dank gilt der Mannschaft»

von Andy Iten

Amar Sabanovic ist seit der Saison 2015/16 in der 1. Mannschaft des FC Linth 04 und seit seinem Zuzug geht es mit dem Team steil bergauf. In der abgelaufenen Saison wurde er mit 16 Treffern sogar Torschützenkönig in der 1. Liga. Durch die aktuellen Abgänge ist einzig Pajtim Ismaili noch länger im Fanionteam dabei. Der gebürtige Eschenbacher hatte massgeblichen Anteil am Aufstieg und war auch bei allen Cup-Highlights der letzten Jahre dabei. In früheren Jahren spielte er auch schon beim FC Luzern und beim Grasshopper Club Zürich.