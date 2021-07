Fabrizio Cavegn: «Diese Chance will und muss ich packen»

Es war ein sonderbarer Start im Sommer in ein Restprogramm in der interregionalen 2.-Liga-Fussballmeisterschaft, das für den Bündner Vertreter Chur 97 bloss noch zwei Partien um die vielzitierte «goldene Ananas» vorsah. Es spricht für die Equipe von der Ringstrasse, dass sie trotz mässig prickelnder Ausgangslage seriös an die Sache heranging. Immerhin die Partie zu Hause gegen Rüti (5:1) wurde mit Erfolg absolviert. Fabrizio Cavegn knüpfte inmitten eines funktionierenden Kollektivs da an, wo er im Herbst aufgehört hatte.