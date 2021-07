Spannung bis zum Ende

Der Coronajahrgang 2020/21 wird als Fussballmeisterschaft mit bleibenden Eindrücken in die Annalen eingehen. Als letzte regionale Klasse beendete am Samstag die 3. Liga ihren auf ein Halbpensum reduzierten Spielbetrieb. Zumindest an Dramatik mangelte es definitiv nicht. Erst durch die Kunde des Sieges des FC Buchs über den Rivalen aus Bad Ragaz stand fest, dass dem FC Ems der 5:1-Erfolg über Chur 97 II zum anvisierten Aufstieg in die 2. Liga regional reicht. Nun wird die Elf vom Sportplatz Vial erneut versuchen, sich in höheren Sphären zu etablieren.