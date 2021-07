FC Ems kehrt in die 2. Liga regional zurück

In einem spannenden Fernduell um den Gruppensieg in der 3. Liga und damit den Aufstieg in die 2. Liga regional behielt am Samstag der FC Ems das bessere Ende für sich. Durch Tore von Pierin Frizzon, Lorenzo Cazzato, zweimal Mitko Gjorgjievski sowie zum Schluss Mario Garcia wurde Chur 97 II auswärts im letzten Saisonspiel 2020/21 sicher mit 5:1 bezwungen. Dies alleine hätte der Mannschaft von Trainer Walter Frizzoni aber nicht zur anvisierten 2.-Liga-Rückkehr verholfen. Erst durch die Schützenhilfe des FC Buchs, der den Emser Rivalen Bad Ragaz zu Hause mit 2:1 besiegen konnte, wurde der Emser Aufstieg schliesslich Tatsache. Somit endet gewissermassen ein zweijähriger Aufstiegskampf mit einem guten Ende. Vor Jahresfrist blieb die Halbzeit-Tabellenführung der Emser nach dem coronabedingten Saisonabbruch und der Annullierung der Spielzeit 2019/20 ein Muster ohne Wert.

Im Abstiegskampf fiel die letzte Entscheidung zu Gunsten des CB Trun/Rabius. Die Equipe aus der Surselva gewann das Direktduell in Gams durch Tore von Livio Janka und Gianin Derungs mit 2:1.