Linth 04: Ein Sieg fürs Selbstvertrauen und als Motivation fürs Derby

Die Liechtensteiner legten im Nachtragsspiel am Mittwochabend los wie die Feuerwehr und drückten sofort aufs Tempo. Das durch die Erfolge in den vergangenen Partien wiedergewonnene Selbstvertrauen war bei Eschen/Mauren spürbar. In den ersten fünf Spielminuten kamen die Liechtensteiner zu drei Eckbällen und durch Talip Karaaslan und Egzon Shabani zu zwei ausgezeichneten Möglichkeiten. Linth 04 bekundete in dieser Phase grosse Mühe und konnte sich bei ihrem Torhüter Miroslav Dabic bedanken, dass es nicht in Rückstand geriet.