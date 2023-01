Die Linth-04-Familie wächst

Nicolas Braunschweig ist Flügelstürmer und wechselt von YF Juventus zum FC Linth 04. Bei den Glarnern möchte er den nächsten Schritt in seiner Karriere nach vorne machen wollen. Mit Daniele Pecora (von Red Star Zürich) erhält Miro Dabic einen neuen Kollegen (oder internen Konkurrenten) im Tor. Das Goalietalent besuchte die Akademie von Inter Mailand, durchlief die Juniorenschule vom FC Zürich und gehörte zuletzt zum Kader von Red Star. «Alle Spieler sind sehr willig und talentiert, und es liegt nun an ihnen und am Trainerteam, die Akteure ans Niveau der 1. Liga heranzuführen und sie weiterzuentwickeln», lässt sich Linths Sportchef Didi Redzepi zu den Transfers vernehmen. Zudem würden alle neuen Spieler in der Region wohnen, was zur Philosophie des Vereins passe, so Redzepi weiter. «Mit Region meine ich nicht nur Spieler aus dem Glarnerland oder der unmittelbaren Nachbarschaft. Für mich sind die Grenzen der Region etwas offener und reichen bis nach Zürich.» Redzepi betont aber auch, dass ihm die Juniorenförderung im Kanton Glarus sehr am Herzen liege und er bestrebt sei, die Glarner Talente, die durchaus vorhanden seien, in seinem Verein zu fördern.