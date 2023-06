Chur 97 vor schwieriger Zukunft

Für Chur 97 ging am Samstag mit dem 1:0-Auswärtserfolg in Uster eine lange und auf und neben dem Feld herausfordernde Spielzeit 2022/23 in der interregionalen 2.-Liga-Fussballmeisterschaft zu Ende. Es war ein Jahrgang mit speziellem Verlauf. Der Fusionsverein startete gut, avancierte zwischendurch gar zum potenziellen Überraschungsteam im Rücken des von Beginn an seine Favoritenrolle ausfüllenden späteren Aufsteigers aus Balzers. Doch dann blieben die guten Resultate plötzlich aus.