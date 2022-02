Fünf Dokus über die schönste Nebensache der Welt

Der Plan von AFC Sunderland ist klar wie Klossbrühe: Wiederaufstieg. Genau dort knüpft die Serie «Sunderland ‘Til I Die» an. Der Neustart soll gezeigt werden – doch es kommt alles anders. Besitzerwechsel, sportliche Talfahrt und leidende Fans. Zuschauerinnen und Zuschauer können in dieser Serie hautnah miterleben, wie Sunderland in die dritte Liga (League One) absteigt. So schlecht die spielerischen Leistungen auch sind, so stark ist die Serie.