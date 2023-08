So wird der Wanderrucksack gepackt

«Schweiz du bist so wanderbar!», heisst es auf der Internetseite von sicher-bergwandern.ch. Jedes Jahr laden die Berge im Kanton Graubünden viele Touristinnen und Touristen zum Wandern ein, aber auch die Einheimischen erfreuen sich immer wieder an der Natur und der Aussicht. «Wir haben 11’000 km zum Wandern bei uns im Kanton und das in unterschiedlichen Kategorien», sagt der Geschäftsführer von Wanderwege Graubünden, Stephan Kaufmann.