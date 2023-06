Jubiläumsprojekt: Gemeinsames OL-Erlebnis vor der Heim-WM

Neu am Jubiläumsprojekt ist die «Scool-Talentbox», die aus zwölf regionalen Events und dem schweizweiten Final besteht, heisst es weiter. An jeder Etappe würden sich die schnellsten Mädchen und Knaben für eine weitere Runde qualifizieren, wo sie noch besser mit dem Orientierungslauf in Kontakt kommen und Personen aus dem lokalen Verein kennenlernen können. Ein Abschlusswettkampf entscheidet darüber, wer sich für den Finaltag vom 17. Juni in Olten qualifizieren kann.