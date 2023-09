Vitaparcours: Weshalb der «grösste Fitnessclub der Schweiz» eine Erfolgsgeschichte ist

Anruf bei Barbara Baumann von der Schweizerischen Gesundheitsstiftung Radix. Sie ist die Leiterin von Zurich Vitaparcours und sagt: «Man kann gehen, wann man will, wohin man will und wie oft man will. Man ist in der Natur und der Eintritt in den grössten Fitnessclub der Schweiz ist gratis.» Doch was ist das Erfolgsgeheimnis? Es dürfte damit zusammenhängen, dass die Parcours identisch sind – egal, ob in Graubünden, in der Romandie oder im Aargau. Man fühlt sich zu Hause.