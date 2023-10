Pro und Contra: Sport über den Mittag – ja oder nein?

Pro – Roman Michel

Wie lässt sich im Büroalltag am besten den Kopf durchlüften? Achtung Wortwitz: an der frischen Luft. Ja, ich bin einer dieser Mittags-Jogger. Dieser asozialen Typen, die ihre Büro-Gspänli in der Mittagspause alleine in der Kantine lassen. Halt! Um dieses Vorurteil gleich mal aus dem Weg zu räumen: Joggen lässt sich ganz gut auch zu zweit. Meine Erfahrung: Fern vom Büro, draussen in der Natur, lernt man den Arbeitskollegen oft besser und von einer anderen Seite kennen als im lärmigen Kantinenraum. Und noch ein kleiner Tipp: Wählt doch einen leicht schnelleren Joggingpartner aus für die Mittagsrunde – so verschiebt man die eigenen Grenzen.